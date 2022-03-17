У петербургских муниципалов хотят забрать полномочия по уборке дворов

В Петербурге планируется унифицировать уборку внутриквартальных территорий. Как сообщает «Фонтанка», подготовленное правительством постановление предусматривает передачу вопроса уборки на уровень районных администраций.

В настоящее время уборка находится в ведении муниципалов в шести районах города. Муниципальные образования в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского и Пушкинского районов согласно закону от 2010 года. Его в новом постановлении предлагается признать утратившим силу.

В Смольном изданию уточнили, что вопросы уборки города требуют упорядочивания и единообразия. Работа органов государственной власти в данном вопросе представляется более эффективной.