Работу службы 122 скоро восстановят после сбоя

В понедельник, 22 ноября, многие петербуржцы не смогли вызвать врача на дом, обратившись в Единую информационно-справочную службу «122». Первые сообщения о неполадках стали поступать около 10:00. Пользователи жаловались, что им не удалось пройти до конца процесс вызова врача — он прерывался на этапе сбора данных.

В пресс-службе Единой информационно-справочной службы «122» отметили, что специалисты уже выявили проблему и работают над её устранением. Вскоре после этого в комментариях к записи службы в соцсети стала появляться информация, что горожане смогли вызвать врача на дом, позвонив по этому номеру.

В службе «122» принесли извинения петербуржцам за доставленный неудобства.