Суд рассмотрит расторжение Смольным контрактов с «Метростроем»

Восемь исков от акционера «Метростроя» Константин Ерошенко зарегистрированы в картотеке арбитража. Как сообщает «Деловой Петербург», четыре из них поданы к комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и столько же — к учреждению «Дирекция транспортного строительства.

Константин Ерошенко оспаривает в суде расторжение Смольным контрактов с «Метростроем» в одностороннем порядке. Ранее он занимал должность советника гендиректора «Метростроя», а также приобрел 16,3 % компании.

Контракты в Смольном расторгли на основании нарушения сроков выполнения работ. Поводом также стали долги по закрытым контрактам: на построенных в 2018 году станциях «Беговая» и «Зенит» все еще остались недочеты.