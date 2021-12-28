Ангела, делающего селфи, демонтируют с остановки на Невском

Петербуржцы заметили на Невском проспекте новый арт-объект. На информационном щите автобусной остановки напротив базилики Святой Екатерины появилась скульптура ангела со смартфоном в руке, делающего селфи на фоне храма.

Пользователь Instagram Владислава Ракша сообщила в своем аккаунте, что получила скульптуру в подарок на День рождения от мужа. Она надеется, что скульптуру не снимут.

Как сообщил «Петербургский Дневник», скульптуру снимут с информационного щита в ближайшее время. Причина — отсутствие согласования с властями. Любые несогласованные объявления и посторонние предметы, в соответствии с действующим законодательством, удаляются с остановочных пунктов.