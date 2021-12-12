Станцию «Лазаревка» в Ленобласти переименовали по ошибке

В Выборгском районе Ленинградской области расположена станция «Лазаревка», названная в честь героя Великой Отечественной Войны, павшего в боях за освобождение Выборга в 1944 году. Недалеко от неё расположен памятник-обелиск Сергею Лазареву.

Как сообщает «Фонтанка» недавно жители одноименного поселка Лазаревка с удивлением увидели на табличках обновленный вариант названия остановочного пункта «Лазоревка». Один из них отправил официальный запрос в Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию, где ему ответили, что переименование станций утверждается федеральным органом исполнительной власти в области железного транспорта и публикуется в соответствующем тарифном руководстве. Таким образом станция официально называется Лазоревка.

В администрации Выборгского района признали, что ошибка была допущена несколько лет назад при ремонте станции.