Петростат заинтересовался работой петербургских переписчиков без обхода квартир

В Петростате пообещали разобраться с ситуацией с заполнением переписчиками опросников, не выходя из дома, на основе данных, предоставленных контролером переписи. Как сообщала «Фонтанка», ситуация имела место на Васильевском острове.

Руководитель Петростата Олег Никифоров сообщил изданию, что 2 ноября ведомство не давало переписчикам распоряжения заполнять данные петербуржцев, отказавшихся участвовать в переписи или не открывших дверь. Согласно Федеральному закону «О Всероссийской переписи населения» заполнение в переписных листах пола и возраста таких граждан осуществляется за три дня до окончания переписи. Сведения для заполнения листов предоставляются отделами полиции.

Произошедшее Олег Никифоров назвал перегибами на местах. Он отметил, что в Петербурге в переписи занято 17 тысяч сотрудников, поэтому реагировать на такие ситуации мгновенно невозможно.