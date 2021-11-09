Самовольные земляные работы в ЦПКиО стали административным делом

Государственная административно-техническая инспекция возбудила административное делопроизводство в отношении «Россети Ленэнерго». Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, компания проводила на Елагином острове работы по прокладке электрокабеля, которые оказались самовольными.

Укладка кабеля на территории памятника природы регионального значения велась под видом аварийных работ. Также не был обеспечен безопасный проход посетителей ЦПКиО.

Всего с начала года ГАТИ возбудила 446 административных дел по фактам самовольных земляных работ. Лидером по количество данных нарушений стала «Ленэнерго».