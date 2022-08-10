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Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ


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Крепежные изделия – основа любого продукта. На сегодняшний день один из самых широких ассортиментов метизов различных классов прочности предлагает компания «ОПМ». Фирма уже зарекомендовала себя как поставщик качественного крепежа, к которому обращаются клиенты со всей страны.
 
Компания «ОПМ» (https://www.optprommetiz.ru) берет начало своей истории с 2000-х годов. За это время она не только накопила базу известных производителей крепежной продукции, но и стала представителем популярных брендов.
 
В широком ассортименте представлены метизы различных классов прочности (4.8-12.9) и изготовленных из различных металлов и сплавов (например, нержавеющая сталь А2, А4, латунь и т.п.), со специальными покрытиями и без них. Помимо этого, в каталоге показаны изделия из специальных сплавов, выдерживающих высокие перепады температур (от -60 до +600 градусов), а также метизы с различной резьбой.
 
Однако самое главное преимущество компании – это клиентоориентированность. Если товар со склада не подошел партнеру, то компания изготовит металлоизделия на заказ по предоставленным чертежам и указанным маркам стали.
 
На сайте клиенты компании всегда могут подобрать необходимые изделия и заказать их со склада в любую точку России, не тратя время на доставку из-за рубежа. Для этого необходимо подать электронную заявку, которая обработается специалистами в течение суток. При этом сориентировать по каталогу всегда смогут опытные менеджеры, которые нацелены на удовлетворение потребностей клиента. Стоит отметить, что крупные оптовые поставки рассчитываются по специальной системе скидок. 
 
В широком ассортименте представлены:
 
  • Крепеж из: Латунь, Полиамид, Бронза, Нержавеющая сталь, Медь.
  • Крепеж с различной резьбой: мелкая, левосторонняя, дюймовая.
  • Высокопрочный крепеж: 10.9 , 12.9
  • Машиностроительный крепеж: Болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, кольца, шпонки, заклепки, штифты, шплинты, пробки, пресс-масленки.
  • Строительный крепеж: саморезы, шурупы, анкеры, химические анкеры, дюбели, гвозди, хомуты, стяжки.
  • Такелаж: Рым-болты и рым-гайки, зажимы для троса, цепи, коуши, талрепы, крюки, скобы.
 
Помимо основной продажи металлоизделий, компания «ОПМ» также предоставляет дополнительные услуги клиентам. По желанию на крепежные изделия могут наносить специальные покрытия (цинкование, никелирование, кадмирование, горячее цинкование, порошковая окраска RAL и PR и многое другое).
 
Также при индивидуальном заказе клиента грамотные специалисты компании продумают нужные узлы и детали в соответствии с проектом. Они проведут работу по проектированию схем и изготовят необходимое количество изделий в соответствующем качестве. В работу также принимаются запросы на изготовление или поставке крепежа с необходимой маркировкой.
 
Компания также готова придти на помощь при необходимости проведения испытаний крепежных изделий по системам стандартов ГОСТ Р и международных стандартов: EN, DIN, ISO, ASTM и прочим.

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