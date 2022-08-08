АО «ЛОЭСК» выступило партнером фестиваля «Фонтанка SUP»

Корпоративная команда приняла участие в массовом заплыве на сапбордах по рекам и каналам в центре Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Фонтанка SUP» прошел уже в седьмой раз. В этом году АО «ЛОЭСК» выступило партнером мероприятия. Компания на своем стенде установила зарядную станцию – любой желающий мог подключиться и зарядить свое устройство. Также на корпоративной площадке располагалась лаунж-зона с мягкими пуфами и фотозона с сапбордом, для участников заплыва была предусмотрена кабинка для переодевания. На стенде компании проведена лотерея и другие активности, в качестве подарков победителям вручили корпоративную, сувенирную продукцию.

Массовый заплыв на досках прошел в историческом центре Санкт-Петербурга, спортсмены пересекли 30 мостов по Фонтанке, каналу Грибоедова и реке Мойка. В карнавале на сапах приняла участие и команда ЛОЭСК, на борды не побоялись встать 25 сотрудников компании и прошли всю 9 – километровую дистанцию.

«Собрать коллег не составило труда, ведь в нашей большой энергетической команде много спортивных сотрудников. Для нас это новый опыт, и мы уверены, что фестиваль, в Питере, да еще и водный принес нам заряд позитивных эмоций, сплотил команду и позволил завести новых друзей. А еще это отличный повод освоить новый вид спорта. Это прекрасная возможность провести свой выходной весело и с пользой. Сап прокачивает все группы мышц. И, конечно, глаз радуется, такое большое количество заряженных людей, прекрасная архитектура города и чудесная погода. Идея фестиваля шикарная, очень рада, что смогла поучаствовать», – поделилась своими впечатлениями начальник Центра развития профессиональных компетенций АО «ЛОЭСК» Кира Недведская.