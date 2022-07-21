Специалисты ЛОЭСК разъяснили операторам порядок размещения ВОЛС на опорах компании

Сотрудники АО «ЛОЭСК» выступили на рабочей встрече посвященной обсуждению путей решения вопросов по согласованию прокладки волоконно-оптических линий связи по землям различного назначения, а также возможности использования опор электросетевых объектов.

Встреча организованна Комитетом цифрового развития Ленинградской области совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Участие приняли операторы связи, предоставляющие услуги проводного «Интернета», профильные комитеты и ведомства Ленинградской области, а также представители АО «ЛОЭСК».

Сотрудники компании разъяснили порядок размещения ВОЛС на опорах АО «ЛОЭСК», презентовали новые сниженные тарифы на размещение и новую услугу для операторов связи – строительство ВОЛС под ключ. Обсудили сроки проведения процедур и ответили на вопросы операторов связи.

«Наша компания разделяет стремление Правительства Ленинградской области в создании удобной и современной цифровой инфраструктуры. Об этом говорят, как разработанные ЛОЭСК тарифы на размещение ВОЛС и новая услуга по строительству ВОЛС под ключ, так и те партнерские соглашения, которые компания заключила в рамках ПМЭФ-2022» – рассказал руководитель центра информационных технологий и связи АО «ЛОЭСК» Александр Солодухин.