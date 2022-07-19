ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей

Новая методика – собственная разработка компании. Она позволяет осуществлять непрерывный мониторинг производственной деятельности филиалов, оценивать выполнение ключевых показателей и принимать на основе этой информации управленческие решения. Технология является частью большой программы по цифровизации предприятия.

Анализ эффективности проводится на основе целого ряда критериев: темп выполнения ремонтной программы, удельные трудозатраты, скорость восстановления электроснабжения при авариях, количество замечаний по охране труда и другие. Для каждого из этих маркеров разработаны определенные формулы по расчету оценки эффективности. После всесторонней оценки работы филиала формируется внутренний рейтинг производственных подразделений.

«Сам бенчмаркинг, как и система ключевых показателей эффективности, – не новая практика, такие методы доказали свою эффективность. Сейчас многие компании, активно используют сравнительный анализ в повседневной деятельности. В основном, технология бенчмаркинга предполагает оценку деятельности компании и сравнение ее с конкурентами, мы же решили сделать акцент на внутренней работе. Во-первых, таким образом мы можем выявить лучшие практики на местах и, в дальнейшем, масштабировать их на всю организацию. Во-вторых, появляется некий соревновательный элемент между филиалами, задающий мотивацию нашим сотрудникам добиваться лучших результатов. В качестве дополнительного стимула мы ввели систему поощрений тех, кто занимает лидирующие строчки в рабочем рейтинге», — пояснил генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Демин.

Справка: Бенчмаркинг – набор методик, которые позволяют изучить опыт конкурентов и внедрить лучшие практики в своей компании. Как правило, этот инструмент используют, чтобы сравнить свой бизнес с лучшими компаниями на рынке, с так называемыми эталонами. В качестве критериев могут использоваться бизнес-процессы, бизнес-подходы, затраты на производство, качество продукта и удовлетворенность клиентов. Однако помимо внешнего сравнения, технология предполагает и внутренний анализ, когда сравниваются показатели разных подразделений, отделов, продуктовых линеек. После сравнительного анализа показателей конкурентов компания может оптимизировать свои бизнес-процессы, в частности сократить в различных сегментах.