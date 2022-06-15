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АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности


© Фото: ЛОЭСК

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Правила электробезопасности полезно знать и детям, и взрослым: благодаря им вы не попадете в опасную ситуацию и сможете сохранить свою жизнь и здоровье.

Опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, еще опаснее проникать внутрь. Оборудование находится под очень высоким напряжением.

Под линиями электропередачи (ЛЭП) запрещены игры, разведение костров, размещение палаток, а в охранных зонах ЛЭП – запуск любых летательных аппаратов (квадрокоптеров, воздушных змеев и т.п.). Охранные зоны – это расстояния от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров. Для кабельных линий – 1 метр.

Категорически запрещено ловить рыбу вблизи линий электропередачи! Современные удилища и мокрая леска являются проводниками электричества, поэтому смертельную электротравму можно получить, даже не прикасаясь к проводам. Проходя под проводами ЛЭП, удочку необходимо нести горизонтально.

Увидев на земле оборванный провод, нужно отойти на безопасное расстояние (не менее 8 метров) и позвонить в электросетевую компанию или спасателям.

Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и электрические щиты в зданиях.

Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается подниматься на опоры ЛЭП и рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение: электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод над собой, «охотник» за лайками сокращает расстояние до проводов, подвергая себя смертельной опасности!

Эти простые правила полезно знать каждому: благодаря им вы не попадете в опасную ситуацию и сможете сохранить свою жизнь и здоровье!

Родители должны не только регулярно напоминать детям основные правила безопасного поведения, но и сами, соблюдая эти правила, стать примером для своего ребенка.

Обо всех замеченных нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии ЛОЭСК: 8-800-550-47-48.

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