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Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции


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Что такое контурная пластика губ. Показания к процедуре. Этапы операции. Где проводят контурную пластику губ в СПб.

Контурная пластика губ — это современная косметическая процедура, направленная на увеличение объема и коррекцию внешнего вида. Форма меняется при помощи филлеров. Основной составляющий компонент — гиалуроновая кислота. Это вещество «родное» организму человека, т.к. входит в состав нервной, соединительной и эпителиальной тканей. Гиалуроновая кислота намного безопасней силикона и других материалов, из которых изготавливаются филлеры.

Какие проблемы решает коррекция губ?

Процедура показана при таких особенностях губ:

  • снижение объема в связи с возрастными изменениями;

  • асимметричное расположение;

  • отсутствие четко выраженного контура;

  • опущенные уголки рта.

Операция поможет придать объем слишком тонким губам, скорректирует незначительные изъяны. Введение филлеров положительно сказывается на общем состоянии — сразу становиться виден омолаживающий эффект, разглаживаются мелкие морщинки в углах рта. Губы напитываются влагой, что предупреждает их сухость. Лицо выглядит привлекательней.

Как проводится операция?

Перед коррекцией врач беседует с клиентом. Проводит осмотр, выслушивает пожелания. На их основе подбирается объем вводимого препарата.

Процедура начинается с нанесения анестезирующего крема. Спустя 20-30 минут врач вводит в губы гель-фильтр. Препарат набирается в одноразовый шприц, оснащенный микроскопической иглой. Инструмент до введения инъекции находится в индивидуальной стерильной упаковке. После введения препарат распределяется в тканях губ посредством массажных движений.

В первые сутки после операции необходимо отказаться от горячих напитков. В последующие 10-14 дней нужно беречь губы от воздействия тепла, не допускать усиленного притока крови. Не стоит загорать, посещать солярий и спортзал.

Где провести пластику губ?

Результат на 100% зависит от действий врача и качественности препарата, поэтому стоит тщательно выбирать учреждение. Много положительных отзывов от клиентов получила клиника доктора Груздева в СПб. Отдел косметологии добился большого успеха за счет таких преимуществ:

  • компетентные, опытные специалисты, регулярно проходящие курсы по повышению квалификации;

  • соответствие кабинетов стандартам освещения и санитарным нормам;

  • большой выбор методик по демократичным ценам;

  • сертифицированная техника от передовых производителей медицинской техники.

В работе используются такие аппараты: Yvoire Classic, Juviderm Ultra 3, Juviderm Volbella, Belotero Basic, Platinum Silver, Juviderm Volift, Теосиаль (Teosyal), Juviderm Ultra Smile. Устройства отличаются между собой по функционалу. Благодаря широкому ассортименту можно подобрать подходящий аппарат для каждого случая.

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