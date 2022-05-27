Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции

Контурная пластика губ — это современная косметическая процедура, направленная на увеличение объема и коррекцию внешнего вида. Форма меняется при помощи филлеров. Основной составляющий компонент — гиалуроновая кислота. Это вещество «родное» организму человека, т.к. входит в состав нервной, соединительной и эпителиальной тканей. Гиалуроновая кислота намного безопасней силикона и других материалов, из которых изготавливаются филлеры.

Какие проблемы решает коррекция губ?

Процедура показана при таких особенностях губ:

снижение объема в связи с возрастными изменениями;

асимметричное расположение;

отсутствие четко выраженного контура;

опущенные уголки рта.

Операция поможет придать объем слишком тонким губам, скорректирует незначительные изъяны. Введение филлеров положительно сказывается на общем состоянии — сразу становиться виден омолаживающий эффект, разглаживаются мелкие морщинки в углах рта. Губы напитываются влагой, что предупреждает их сухость. Лицо выглядит привлекательней.

Как проводится операция?

Перед коррекцией врач беседует с клиентом. Проводит осмотр, выслушивает пожелания. На их основе подбирается объем вводимого препарата.

Процедура начинается с нанесения анестезирующего крема. Спустя 20-30 минут врач вводит в губы гель-фильтр. Препарат набирается в одноразовый шприц, оснащенный микроскопической иглой. Инструмент до введения инъекции находится в индивидуальной стерильной упаковке. После введения препарат распределяется в тканях губ посредством массажных движений.

В первые сутки после операции необходимо отказаться от горячих напитков. В последующие 10-14 дней нужно беречь губы от воздействия тепла, не допускать усиленного притока крови. Не стоит загорать, посещать солярий и спортзал.

Где провести пластику губ?

Результат на 100% зависит от действий врача и качественности препарата, поэтому стоит тщательно выбирать учреждение. Много положительных отзывов от клиентов получила клиника доктора Груздева в СПб. Отдел косметологии добился большого успеха за счет таких преимуществ:

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