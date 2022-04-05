20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»

Правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Стал возможен ввоз в страну оригинального товара иностранного производства любыми участниками рынка без получения согласия правообладателя. Такой механизм позволит гарантировать поставки товаров, несмотря на санкции. Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России будет утверждаться Минпромторгом. На конференции эксперты обсудят последствия легализации параллельного импорта, как это отразится на разных отраслях и изменится ли политика компаний в сфере интеллектуальной собственности.

Темы для обсуждения:

Как изменится политика управления нематериальными активами компаний?

Кто станет бенефициарами легализации параллельного импорта в РФ?

Как будут соблюдаться гарантии прав потребителя при ввозе продукции параллельными импортерами? Изменится ли качество послепродажного сопровождения и обслуживания продукции?

Снизит ли стоимость товаров усиливающаяся конкуренция между официальными представителями правообладателя и независимыми импортёрами

Как отразится узаконенный параллельный импорт на скорости доставок?

Какой прогноз можно дать по росту контрафактного товара и как это отразится на налоговых отчислениях?

На какие отрасли параллельный импорт окажет максимальное влияние – IT, автомобилестроение и ремонт, фармацевтика, FMCG, медицинское оборудование и материалы…

По вопросам программы, спонсорства и участия обращайтесь, пожалуйста, к Елене Еликовой, продюсеру конференции, +79218642160, elena.elikova@gmail.com