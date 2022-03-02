Азбука маркетолога: брендирование бейсболок и кепок

Промоакции стали почти обязательным элементом маркетинга. Что нужно знать о брендировании головных уборов — разбираемся вместе.

Кепки и бейсболки: экскурс в историю

Французские военные в XIX в. носили кепи — своеобразную модификацию фуражки. Кепки были атрибутом рабочих, а к XX в. превратились в модный аксессуар автовладельцев. Дата рождения спортивных бейсболок — 1954 год, а родоначальник — компания New Era.

Формально головные уборы отличаются только форм-фактором: бейсболки состоят из нескольких лепестков, сходящихся наверху. Кепки традиционно имеют плоскую верхушку. Термины часто употребляются как синонимы. Разбираться в отличиях необязательно, но для понимания модельного ряда, доступного для брендирования, приведем базовую классификацию.

Виды кепок и бейсболок

Ассортимент головных уборов можно разделить на несколько категорий.

Классические бейсболки. Состоят из 6 лепестков, могут дополняться кнопкой сверху или застежками.

Бейсболки-пятиклинки. Это модификация классического варианта, в которой 2 передние панели объединены.

Бини (beanie). Отличаются малой площадью козырька. Головной убор не защищает от солнца, но позволяет зафиксировать волосы.

Головные уборы для водителей. Для категории характерно наличие массивного козырька и большой передней панели, остальная часть состоит из крупноячеистой сетки.

Спортивные головные уборы для велосипедистов. Принципиальное отличие — ультралегкость. Модели снабжены небольшим козырьком, который легко отгибается для увеличения обзора.

Все перечисленные типы головных уборов подходят для использования в маркетинговых акциях. При выборе логично ориентироваться на целевую аудиторию.

Основные технологии брендирования головных уборов

Для выбора технологии печати на бейсболках нужно определиться с тиражом и цветностью. Доступны следующие способы нанесения логотипа или рекламы.

Шелкография. Изображение наносится с помощью трафарета. Метод подходит для крупных тиражей. К недостаткам относится невозможность использования полноцветной палитры.

Сублимация. Выполняется на термопрессовочном оборудовании, допускаются любые сложные изображения. Способ идеален для изготовления небольших партий. Из преимуществ назовем лояльные цены.

Вышивка. Универсальный способ, обеспечивающий нанесение любого изображения. Основной аргумент в пользу выбора — высокое качество готовой продукции.

Продвижение имиджа — процесс неодномоментный. Головной убор с фирменным логотипом — хороший инструмент для повышения узнаваемости. Эта сувенирная продукция обладает потенциалом для полезного применения, а потому актуальна для маркетинговых акций.