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Азбука маркетолога: брендирование бейсболок и кепок


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Промоакции стали почти обязательным элементом маркетинга. Что нужно знать о брендировании головных уборов — разбираемся вместе.

Кепки и бейсболки: экскурс в историю

Французские военные в XIX в. носили кепи — своеобразную модификацию фуражки. Кепки были атрибутом рабочих, а к XX в. превратились в модный аксессуар автовладельцев. Дата рождения спортивных бейсболок — 1954 год, а родоначальник — компания New Era.

Формально головные уборы отличаются только форм-фактором: бейсболки состоят из нескольких лепестков, сходящихся наверху. Кепки традиционно имеют плоскую верхушку. Термины часто употребляются как синонимы. Разбираться в отличиях необязательно, но для понимания модельного ряда, доступного для брендирования, приведем базовую классификацию.

Виды кепок и бейсболок

  • Ассортимент головных уборов можно разделить на несколько категорий.
  • Классические бейсболки. Состоят из 6 лепестков, могут дополняться кнопкой сверху или застежками.
  • Бейсболки-пятиклинки. Это модификация классического варианта, в которой 2 передние панели объединены.
  • Бини (beanie). Отличаются малой площадью козырька. Головной убор не защищает от солнца, но позволяет зафиксировать волосы.
  • Головные уборы для водителей. Для категории характерно наличие массивного козырька и большой передней панели, остальная часть состоит из крупноячеистой сетки.
  • Спортивные головные уборы для велосипедистов. Принципиальное отличие — ультралегкость. Модели снабжены небольшим козырьком, который легко отгибается для увеличения обзора.

Все перечисленные типы головных уборов подходят для использования в маркетинговых акциях. При выборе логично ориентироваться на целевую аудиторию.

Основные технологии брендирования головных уборов

Для выбора технологии печати на бейсболках нужно определиться с тиражом и цветностью. Доступны следующие способы нанесения логотипа или рекламы.

  • Шелкография. Изображение наносится с помощью трафарета. Метод подходит для крупных тиражей. К недостаткам относится невозможность использования полноцветной палитры.
  • Сублимация. Выполняется на термопрессовочном оборудовании, допускаются любые сложные изображения. Способ идеален для изготовления небольших партий. Из преимуществ назовем лояльные цены.
  • Вышивка. Универсальный способ, обеспечивающий нанесение любого изображения. Основной аргумент в пользу выбора — высокое качество готовой продукции.

Продвижение имиджа — процесс неодномоментный. Головной убор с фирменным логотипом — хороший инструмент для повышения узнаваемости. Эта сувенирная продукция обладает потенциалом для полезного применения, а потому актуальна для маркетинговых акций.

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