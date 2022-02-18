Для хозяйственных, практичных, азартных и всех-всех: подарки для любимых мужчин – в «Галамарте»!

Для практичных

Практичные люди прежде всего ценят те вещи, которые будут приносить пользу. Что ж:

для тех, кому сложно просыпаться поутру - кофеварка LEBEN (всего за 799 рублей!);

Любители готовить оценят новую сковороду-гриль: мясо с дымком и хрустящей корочкой – чем не вариант для праздничного ужина?

Для ценителей тепла и уюта – плед PROVANCE из серии «Эспрессо»: с водонепроницаемой основой, в сдержанной «мужской» расцветке. И к празднику – всего за 699 рублей;

В конце концов, набор для водки! Чем не практичный подарок? На посиделках с друзьями зайдет «на ура».

Для хозяйственных

Если ваш мужчина умеет и любит работать руками, за вас можно только порадоваться. В качестве подарка он определенно оценит аккумуляторную отвертку или, например, угловую шлифовальную машину "Ермак", которая станет отличной помощницей в ремонте.

Для любителей походов - аккумуляторный фонарь-прожектор, ну а у кого есть своя любимая «ласточка» - тому автомобильный пылесос New Galaxy. Умеет выполнять и сухую, и влажную уборку, а со скидкой обойдется в 799 рублей. Для приятного аромата в машине - автопарфюм от New Galaxy: тонкий и ненавязчивый, он поможет избавиться от посторонних запахов и создаст приятную атмосферу при вождении.

Для азартных



Ну все, понеслась душа в рай! Если вы до сих пор думаете, что радиоуправляемые машинки и классные конструкторы – это детские игрушки, то попробуйте преподнести взрослому мужчине такой подарок. Восторгу будет – до небес, даже если этот взрослый мужчина в будни – солидный управляющий в серьезной компании. Есть все-таки вещи, в которых все мужчины одинаковы.

Так, скоростная машина "Гонки без правил" всех приведет в восторг: она умеет двигаться не только по полу, но и по земле, причем во всех направлениях! Трюковой автомобиль "Шторм" – тут название говорит само за себя: с ней можно выполнять самые настоящие каскадерские трюки. А для юных любителей необычных конструкторов - парковка в виде самолета. Со сборкой легко справиться, а уж сюжетов для игр придумать – не счесть!

Ну и каждый обрадуется таким вещам, как термос или термокружка, машинка для стрижки волос, беспроводная колонка или мобильный аккумулятор. И потом - в «Галамарте» еще много всего интересного: можно заодно и себе что-нибудь прихватить!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru