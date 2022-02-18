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Для хозяйственных, практичных, азартных и всех-всех: подарки для любимых мужчин – в «Галамарте»!


© Фото: Галамарт

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Люди все разные, с разными вкусами, привычками, увлечениями, но есть все-таки и одна общая вещь: все любят подарки! Главное – они должны быть с душой, ну а конкретнее подскажет народный магазин «Галамарт», у которого, как всегда, море идей. Для брата, отца, свекра, шефа, мужа и ребенка здесь найдется множество интересных вещей! Кстати, если вы покупаете день-в-день, то есть прямо 23 февраля, не забудьте захватить также пену для бритья: в этот день она будет стоить всего 1 рубль, по доброй праздничной традиции «Галамарта». Ну а теперь – к подаркам! Для удобства разделим их на категории. Конечно же, к празднику на них будут действовать очень приятные скидки.

Для практичных

Практичные люди прежде всего ценят те вещи, которые будут приносить пользу. Что ж:
для тех, кому сложно просыпаться поутру - кофеварка LEBEN (всего за 799 рублей!);
Любители готовить оценят новую сковороду-гриль: мясо с дымком и хрустящей корочкой – чем не вариант для праздничного ужина?

Для ценителей тепла и уюта – плед PROVANCE из серии «Эспрессо»: с водонепроницаемой основой, в сдержанной «мужской» расцветке. И к празднику – всего за 699 рублей;
В конце концов, набор для водки! Чем не практичный подарок? На посиделках с друзьями зайдет «на ура».

 

Для хозяйственных

Если ваш мужчина умеет и любит работать руками, за вас можно только порадоваться. В качестве подарка он определенно оценит аккумуляторную отвертку или, например, угловую шлифовальную машину "Ермак", которая станет отличной помощницей в ремонте.
Для любителей походов - аккумуляторный фонарь-прожектор, ну а у кого есть своя любимая «ласточка» - тому автомобильный пылесос New Galaxy. Умеет выполнять и сухую, и влажную уборку, а со скидкой обойдется в 799 рублей. Для приятного аромата в машине - автопарфюм от New Galaxy: тонкий и ненавязчивый, он поможет избавиться от посторонних запахов и создаст приятную атмосферу при вождении.

 

Для азартных

Ну все, понеслась душа в рай! Если вы до сих пор думаете, что радиоуправляемые машинки и классные конструкторы – это детские игрушки, то попробуйте преподнести взрослому мужчине такой подарок. Восторгу будет – до небес, даже если этот взрослый мужчина в будни – солидный управляющий в серьезной компании. Есть все-таки вещи, в которых все мужчины одинаковы.

Так, скоростная машина "Гонки без правил" всех приведет в восторг: она умеет двигаться не только по полу, но и по земле, причем во всех направлениях! Трюковой автомобиль "Шторм" – тут название говорит само за себя: с ней можно выполнять самые настоящие каскадерские трюки. А для юных любителей необычных конструкторов - парковка в виде самолета. Со сборкой легко справиться, а уж сюжетов для игр придумать – не счесть!

Ну и каждый обрадуется таким вещам, как термос или термокружка, машинка для стрижки волос, беспроводная колонка или мобильный аккумулятор. И потом - в «Галамарте» еще много всего интересного: можно заодно и себе что-нибудь прихватить!

8 800 25 000 25
www.galamart.ru

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