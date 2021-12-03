Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?

Вопрос, как выбрать квартиру в Спб правильно, беспокоит не только иногородних жителей, но также коренных жителей города на Неве. Для инвесторов наиболее ликвидный актив считаются малогабаритные студии в новых домах, самый рентабельный вариант постоянного жилья остается «двушка» в кирпичном монолитном доме.

Как выбрать район для покупки квартиры?

Выбирая район для покупки квартиры, нужно руководствоваться не только личной симпатией, но и финансовыми возможностями. Зачастую жилье приобретают в Московском и Василеостровском районах, возле Площади Мужества, всегда пользуются популярностью станции метро Пионерская и Черная речка, благодаря своему прекрасному расположению, достаточно хорошей экологии и развитости инфраструктуры. Всё это составляет главные критерии, определяющие невещественную стоимость будущего жилья.

Если вы хотите приобрести квартиру мечты на более выгодных условиях,то рекомендуем обратить внимание на культурные пригороды Санкт-Петербурга, на районы Колпинский, Красногвардейский с весьма демократичными ценами.к

Какова же стоимость будущего жилья?

В январе к Закону № 214-ФЗ внесли урегулировавшие финансовые поправки для застройщиков, это способствовало отмене больших скидок и росту цен на первичном рынке жилья. Сегодня стоимость квадратного метра будет начинаться от 71 312 руб. в Ленинградской области до 793 626 руб. в экономически развитых районах.

Сколько потребуется на быструю покупку квартиры?

Студия или однокомнатная квартира будет стоить от 1.81 млн руб., двухкомнатная от 3.75 млн руб., на трёхкомнатную потратят более 5.25 млн руб.. Естественно, есть гораздо более дорогие элитные квартиры в центре и на окраинах города.

Как обезопасить себя при покупке квартиры в новостройке?

Вначале нужно проверить все документы застройщика, прочитать отзывы об аналогичном строительстве. Выделяют несколько признаков, свидетельствующих о благонадежности компании:

информационная открытость, возможность трансляции с места строительства, проведение экскурсий для будущих жильцов, свободный доступ к проектной документации, наличие развитых групп и информации в СМИ;

Полный цикл услуг;

успешный опыт деятельности в непредвиденных обстоятельствах — например, при кризисе 2008 года;

аккредитация объектов с помощью ведущих банков,

Широкая география — синхронная работа в нескольких районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

Динамика строительных работ.

Конечно, при окончательном выборе квартиры в новостройке нужно ориентироваться на уже готовое жилье у данного застройщика. Построенный дом будет и рекламой, и антирекламой для фирмы. Можно узнать мнение уже живущих в готовых домах людей, обычно негативным мнением охотно делятся.

Как определить самое выгодное время года для покупки квартиры в Санкт-Петербурге?

На динамику цен несомненно влияет календарное планирование. Ближе к новому году цены всегда резко поднимаются, а вот в климатическое межсезонье, то есть в середине весны и осени держатся на самых низких отметках.