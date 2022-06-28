Жители Петербурга узнали об успехах работ на станциях метро «Юго-Западная» и «Путиловская»

В Санкт-Петербурге в 2024 году местные власти собираются открыть новые станции метрополитена. Так, на момент 28 июня 2022 года, главная структура станции метро «Юго-Западная» готова уже на 89 процентов, а находящаяся по соседству «Путиловская» на 65 процентов.

Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, рабочие закончили прокладывать крайний тоннель между двумя будущими станциями метрополитена: «Юго-Западная» и «Путиловская». На первой уже проводятся работы по установке эскалатора. Однако строители ответственнее всего относятся к созданию так называемого «сердца Юго-Западной», благодаря которому будет осуществляться подача питания всех приборов, рельсов и комплекса будущей станции метрополитена. Об этом рассказал замдиректора проектного управления Иван Кашин.

В течение нескольких дней работники создадут перрон, который уже в 2024 году сможет встречать своих долгожданных пассажиров. Как отмечается, в тоннелях станции даже сейчас часто ездят составы поездов. В 2023 году рабочие будет возводить тоннели, которые предназначены для того, чтобы электрички смогли совершать развороты в подземке.