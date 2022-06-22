В Петербурге открылся первый ресторан «Вкусно и точка»

В Санкт-Петербурге в среду, 22 июня, открылся первый обновленный ресторан быстрого питания «Вкусно и точка» на станции метро Петроградская на Каменноостровском проспекте, 39. В этот день состоялось торжественное открытие заведения в десять часов утра, а после жители Петербурга были приглашены в ресторан, чтобы первыми отведать его блюда.

Как сообщает МК в Питере, посетителям-открывателям вручили шарики и шопперы с сувенирами. Сотрудники ресторана оперативно принялись за работу, поэтому уже через пять минут был готов 25 заказ.

Что же касается позиций и цен в меню, то картошка фри, напиток и гранд бургер обойдутся в 269 рублей. Если вы любитель курицы (чикен премьер), а картошку фри предпочитаете есть с соусом, то заказ обойдется вам в 299 рублей.

Упаковка блюд в открывшемся заведении весьма минималистична, поэтому первые посетители рассказали, что предпочли бы упаковку с более яркими красками.