Юный нерпенок замечен на Крестовском и Елагином

Петербуржцы стали все чаще замечать молодную нерпу отдыхающую на берегах водоемов. Специалисты заявили, что малыша не собираются перевозить на Ладогу.

Ладожская нерпа приспособилась к жизни в Петербурге. Детеныш обитает на берегах Крестовского и Елагина острова, где его часто видят жители Петербурга.

Как сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы, ластоногий малыш стал настоящим жителем города и забирать его из привычной среды эксперты не хотят. Целый день он занят рыбной охотой, а ночью отдыхает на берегу. Там его и замечают петербуржцы.

Специалисты также отметили, что нерпа выглядит на «четверочку с минусом», потому смена обстановки не пойдет малышу на пользу. Ему нужно набрать жировую массу, чем детеныш и занимается: ловля рыбы у него получается на отлично, он даже немного потолстел.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что нерпа Малышка Ингер приспособилась к дикой природе.