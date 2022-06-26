В России на 3-5% возрастет плата за ЖКХ с 1 июля

Санкт-Петербург стал рекордсменом роста цен за коммунальные услуги: они поднимутся более чем на 6%. Пересчет тарифов производится раз в год.

Напоминаем, что ранее стало известно о том, что алкоголь не будет продаваться в магазинах Ленобласти в День молодежи. Он отмечается 27 июня. Об этом сообщает «МК в Ленинградской области».

По всей России с начала июля вырастут цены за коммунальные услуги. В каждом регионе страны индексация рассчитывается индивидуально. Как сообщает «Прайм», цены за ЖКХ увеличатся на 3,5–5%.

Лидерами роста по увеличению стоимости коммунальных услуг стали Татарстан, Крым, Чечня, Севастополь и Санкт-Петербург. В этих регионах оплатить ЖКХ станет дороже на 6% по сравнению с 2021 годом.

Если у гражданина России уходит на оплату коммунальных услуг более 22% от заработной платы, он может подать заявление на субсидию от государства. Оно рассчитывается исходя от дохода россиянина и региона проживания.