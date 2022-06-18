Петербургские онкологи поставили пациентке напечатанный на 3D-принтере протез

Хирурги отделения опухолей кожи, костей и мягких тканей Петербургского Онкоцентра провели редкую операцию и установили женщине напечатанный на 3D-принтере протез.

В Петербурге провели операцию 70-летней местной жительнице, ей был поставлен диагноз синовиальная саркома мягких тканей. Лечебный процесс решили проводить в несколько этапов, поскольку опухоль проросла в большую берцовую кость правой ноги. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Сначала врачи провели операцию по удалению опухоли и установке цементного спайсера взамен утраченной кости. Потом они создали 3D-реконструкцию кости на основе краев резекции и напечатали на 3D-принтере протез из специального материала.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге сделали редкую операцию пациентке с онкологией.