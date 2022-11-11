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Функция единой оплаты товаров от разных продавцов появилась на «Авито»

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© Фото: Авито

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Пользователи онлайн-сервиса «Авито» теперь могут собирать товары, которые предлагают разные продавцы, в корзину и оформлять их как единый заказ, с единой оплатой. Для половины пользователей новый сервис уже доступен, для всех остальных он заработает в течение нескольких недель.

По словам заместителя генерального директора «Авито» Ивана Гуза, для реализации функции корзины были созданы новые логистические сценарии и финансовые интеграции, пишут «Ведомости».

«Корзина сделает процесс покупок для пользователей удобнее и быстрее за счет одной транзакции вместо нескольких, а также позволит сэкономить на доставке, если товары заказываются от одного продавца», — отметил г-н Гуз.

Уточняется, что изначально кнопка «Добавить в корзину» появится на страницах объявлений, размещенных частными продавцами. Но в будущем будет добавлена возможность заказывать одновременно у частных и бизнес-продавцов, то есть, у физических и юридических лиц.

Новая функция позволит покупателю добавить в один заказ разные позиции с единой оплатой. Если это будут товары от одного продавца, система сгруппирует их в одну посылку. Если от разных, то будут оформлены независимые заказы. Как отметили в «Авито», опция объединения в одну коробку первоначально будет доступна для заказов через Boxberry, EXMAIL и DPD. В будущем к функции также подключат Почту России, СберЛогистику и СДЭК. При этом саму опцию корзины поддерживают все службы доставки.

Вещи из разных городов, оказавшиеся в одной корзине, не будут группироваться в одну посылку. Каждую из них отправят своим маршрутом. При этом покупатель сможет самостоятельно выбрать способ доставки для каждой части заказа — статусы им будут присвоены независимые.

Если пользователь примет решение отменить заказ от одного продавца, на остальную часть корзины это никак не повлияет — товары будут доставлены, подчеркнули в компании.

 

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