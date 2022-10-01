Застройку природоохранной зоны в Сестрорецке проверят по поручению Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям изучить законность застройки природной зоны в Сестрорецке. Вскоре после проверки может быть возбуждено уголовное дело.

«Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. было дано поручение о проведении доследственной проверки по данному факту», — сообщает ведомство.

Следствию стало известно о получении застройщиком разрешения от Комитета по охране памятников (КГИОП). Ранее ведомство Смольного уже было фигурантом уголовных дел.

Например, в истории о сносе флигелей особняка Салтыковой, куда Бастрыкин прибыл лично. Он осмотрел место происшествия и встретился с инвестором проекта Виктором Тырышкиным, которого СМИ называли другом губернатора Петербурга Александра Беглова.

Также КГИОП разрешил снести дом Лапина, хотя здание было признано объектом культурного наследия. По версии следствия, чиновники комитета могли подделать документы в интересах девелопера.