"Главстрой Санкт-Петербург" открыл гребной клуб "Причал'Ю" в ЖК "Юнтолово"

Первый в Приморском районе центр водных видов спорта «Причал’Ю» появился в жилом комплексе «Юнтолово». Теперь у жителей Петербурга появилась возможность покататься на каноэ, байдарках, SUP в пределах города. Создателем проекта выступила девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Спортивная база находится в акватории реки Юнтоловки, протекающей на территории ЖК. Желающие могут попробовать свои силы в гребле байдарках, каноэ, лодках «Дракон», SUP-бордах, а также изучить академическую греблю или позаниматься йогой на воде. Это первая в городе база развлечений на воде, интегрированная в состав жилого комплекса. Посетить ее могут как жители ЖК, так и все остальные горожане.

Спектр услуг клуба подойдет как профессиональным спортсменам, так и любителям, а также новичкам. В этом помогут опытные тренеры, которые проводят занятия для взрослых и детей. Гребной клуб открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.

Помимо тренировочных занятий гребной клуб «Причал’Ю» станет местом проведения городских мероприятий. Уже 7 августа состоится первый SUP day U, включающий в себя мастер-классы, SUP-поло и занятия SUP-гимнастикой.

ЖК «Юнтолово» расположен в Приморском районе рядом с Юнтоловским заказником. Строительство объекта осуществляет компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанной Олегом Дерипаской. Семь лет назад промышленник предложил идею создания новых экокварталов, где дома и инфраструктура гармонично вписываются в природный ландшафт.

На территории комплекса застройщик самостоятельно возводит школы, сады, а также прокладывает дороги. На сегодняшний день на территории комплекса работают два детских сада, школа с образовательным кластером СПбГАСУ и центром цифровых дисциплин «Техноспейс», открыты общественные пространства, проложены велодорожки. В планах застройщика создание на территории комплекса паркового пространства на 20 гектаров.