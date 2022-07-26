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Сбер открыл проектное финансирование Setl Group на строительство ЖК Imperial Club

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© Фото: Фото: пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка

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Холдинг Setl Group и Сбербанк заключили кредитный договор на финансирование строительства жилого комплекса Imperial Club. Сумма кредита составила 23,8 млрд руб. Срок погашения кредитной линии – июль 2028 г.

ЖК Imperial Club –уже шестой проект Setl Group, реализуемый с использованием эскроу-счетов в Сбербанке. Проектное финансирование комплекса осуществляется в рамках подписанных ранее генеральных соглашений между банком и холдингом на общую сумму 230 млрд руб.

ЖК Imperial Club - новый элитный проект от Setl Group в центре Петербурга, на первой линии Невы в продолжении набережной Лейтенанта Шмидта, рядом с ледоколом «Красин». Жителям нового жилого комплекса будут доступны эксклюзивные виды на Большую Неву, парадный Петербург и историческую застройку Васильевского острова. Также рядом с комплексом находятся Горный университет и другие образцы классической архитектуры, модные общественные и культурные пространства, современные транспортные развязки - удобный выезд как в центр города, так и на КАД и ЗСД.

В жилом комплексе будут представлены самые необычные планировки - двухуровневые сити-виллы с собственным выходом во двор и уютными огороженными патио, квартиры с зимними садами и открытыми террасами, а также планировки с возможностью обустройства камина. Продаваемая площадь квартир комплекса составит 59 тыс. кв. м.; также проектом предусмотрены встроенные помещения площадью 7,3 тыс. кв. м и подземная автостоянка. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 3 кв. 2026 г.

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