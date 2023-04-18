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Спрос на гаджеты для умного дома в России за год увеличился в полтора раза

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© Фото: Baltphoto

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В России стремительно растет популярность умных решений для дома. Так, в начале 2023 года продажи товаров для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota выросли на 52% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
 
Одной из причин роста интереса к гаджетам стала доступность — средняя цена за год снизилась на треть. Наибольшую популярность обрели смарт-розетки — рост продаж на 86%. Второе место занимают интеллектуальные системы освещения — на 40%. Тройку замыкают различные датчики, их стали покупать на 17% чаще.
 
Отметим, что главным атрибутом умного дома остаются умные лампы. На их долю приходится около 60% продаж умных устройств. В связи с этим производители продолжают расширять ассортимент.
 
Директор по продажам МегаФона Давид Борзилов рассказал, что существенное влияние на спрос оказало снижение цен на 35%. Производители адаптировались под рынок и стали выпускать экономичные решения путем упрощения технических параметров, при этом покупатель получает полноценное устройство для умного дома. Так, умная лампа по цене сопоставима со стандартной светодиодной. По словам эксперта, раньше цены начинались от 1 300 рублей, однако в 2022 года потребителям предлагают варианты от 699 рублей.
 
Борзилов рассказал, что компания в 2023 году планирует увеличить количество умных гаджетов более чем на 30%. На полках будут представлены разработки российских производителей.

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