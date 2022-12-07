Петербуржцам рассказали, как обстоят дела с общественным транспортом в Центральном район

В Центральном районе Петербурга развозкой пассажиров в будние дни занимаются 770 транспортных средств. По выходным на маршруты выходят более 580 автобусов, трамваев и троллейбусов.

Всего в Центральном районе проходят 49 маршрутов, 29 из которых – автобусные. Также есть 13 троллейбусных и 7 трамвайных. Также район является лидером по количеству станций метро – 12. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В 2022 году для удобства жителей произошло существенное улучшение обслуживание района. Таких результата удалось достичь после перехода на Новую модель транспортного обслуживания пассажиров. Благодаря этому в центре открылись 4 новых автобусных маршрута, а действующие были усилены на 49 единиц.

Кроме того, теперь на линиях для удобства людей с ограниченными возможностями работают низкопольные автобусы на экологичном топливе. Также появилось 5 новых остановочных пункта, которые помогли улучшить транспортную доступность в центре.