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ФКР предложил откорректировать нормативную базу по капремонту объектов культурного наследия

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© Фото: Фонд капитального ремонта

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В Петербурге в мраморном зале Этнографического музея 26 ноября состоялась сессия биеннале “Архитектура Петербурга”. Фонд капитального ремонта принял в мероприятии участие и обсудил нюансы в проведении ремонтных и строительных работ в исторических зданиях города.
 
В дискуссии приняли участие депутаты ЗакСа, архитекторы и девелоперы. Спикером от ФКР выступила заместитель директора Дмитрия Шутова по правовому обеспечению и общим вопросам Вероника Бай. Она рассказала о том, с какими правовыми сложностями сталкивается Фонд при проведении капремонта памятников культурного наследия.
 
Так, в Федеральном законе “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” (73-ФЗ) отсутствует понятие “капитального ремонта” памятников культурного наследия, там есть только “реставрация”. А в региональной программе капитального ремонта не прописано понятие “реставрация”.
 
В связи с этим КГИОП выдает Фонду задание на проведение реставрации, а порядок подачи и состав такой документации в законе и вовсе не определены. Все это может сказаться на сроках оформления документации и усложнить процесс приемки выполненных работ.
 
Дабы исправить правовую коллизию, Фонд капитального ремонта вместе с законодателями разрабатывает проект изменений в 73-ФЗ. Проект позволит упростить процедуру ремонта объектов культурного наследия без снижения качества работ.
 
Согласно данным КГИОП, в Петербурге насчитывается свыше 1850 жилых домов, которые признаны объектами культурного наследия. Исторические здания требуют особого внимания и своевременного ремонта.
 
Несмотря на возникающие сложности, ФКР продолжает выполнять фактически сложные работы и находить грамотных подрядчиков. Стоит заметить, что исполнителем работ может стать только компания, которая имеет лицензию от Министерства культуры. Сами работы проводится столько после ряда экспертиз и составления плана работ с учетом состояния конкретного объекта.
 
Приемка работ проходит в два этапа и проводится специальной комиссией. На первом этапе выявляются все недоработки и требующие исправления огрехи. А на втором, когда ошибки исправлены, подписывается документация и передается в Фонд для повторной перепроверки. Только когда перепроверка успешно завершена, исполнитель работ получает оплату.

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