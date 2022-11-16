Тарифы растут, проблемы не уходят. С декабря в Петербурге свет и вода подорожают на 8,5%

Стало известно, сколько будут платить за коммунальные услуги жители Санкт-Петербурга с декабря. По подсчетам Смольного, увеличение общего счета составит 8,5% по сравнению с ноябрем. Качество услуг при этом, судя по всему, останется на прежнем уровне.

Администрация Санкт-Петербурга выяснила, что в связи с повышением коммунальных тарифов в декабре суммарный платеж гражданина составит примерно 3 тысячи рублей в месяц. По подсчетам чиновников, итоговый счет за коммунальные услуги в декабре увеличится максимум на 235,24 рубля, или 8,5%, по сравнению с текущим месяцем.

К примеру, горячее водоснабжение подорожает на 8,4%, холодное снабжение и водоотведение – на 8,5%, отопление – на 8,4%. Затраты на электричество, в зависимости от типа дома и суточной системы исчисления, увеличатся на 8,2-9,4%. Обращение с отходами станет дороже на 8,5%.



Тарифы на коммунальные услуги планировалось поднять в июле 2023 года, однако в итоге было решено увеличить расценки с 1 декабря 2022 года. При этом в городе наблюдаются проблемы в обеспечении работы коммунального хозяйства и никаких предпосылок к улучшению не наблюдается. По-прежнему не до конца решена задача регулярного вывоза мусора, из-за несвоевременной замены ветхих труб происходят перебои с отоплением, а дворники не всегда справляются с поддержанием улиц в чистоте.



Накануне зимнего сезона команда Александра Беглова не смогла ликвидировать нехватку дворников и механизаторов, несмотря на увеличение зарплат рабочим. Это может привести к повторению снежных коллапсов, которых на счету у губернатора уже два – 2019 года и 2021 года.