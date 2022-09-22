В петербургской ВШНИ стартовал конкурс студенческих работ «Семикаракорские узоры»
© Фото: "Семикаракорская керамика"
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