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В петербургской ВШНИ стартовал конкурс студенческих работ «Семикаракорские узоры»

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© Фото: "Семикаракорская керамика"

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В Дни культуры Ростовской области, которые проходят в данный момент в Петербурге, в Высшей школе народных искусств (ВШНИ) стартовал конкурс студенческих работ «Семикаракорские узоры».
 
Данный конкурс был организован совместно с АО «Семикаракорская керамика». Он посвящен сразу двум событиям: Году культурного наследия многонациональных народов России, а также 50-летию компании.
 
Цель конкурса — сохранение и поддержка у студентов интереса к возрождению, сохранению и распространению национальных культурных традиций как части уникального наследия.
 
«Семикаракорская керамика» является единственной организацией в Ростовской области, которая входит в список предприятий народных художественных промыслов страны. Промысел компании — это уникальный пласт многонациональной культуры Дона. Все керамические изделия, изготовленные на предприятии, расписываются вручную и украшены различными элементами ручного декорирования.
 
Петербургская ВШНИ — единственное государственное учебное заведение в стране, которое профессионально готовит художников традиционного декоративно-прикладного искусства.
 
Как отмечает председатель совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков, сохранение традиционных национальных промыслов, а также их эволюция — очень ответственная и важная миссия.
 
Данный конкурс направлен на поддержку талантливых художников, художественное видение которых и стремление к новому будут устанавливать стандарты прикладного искусства буквально в ближайшем будущем.
 
 
Также Хорошенков отметил, что компания «Семикаракорская керамика», как и большинство предприятий народных художественных промыслов России, заинтересована в талантливых мастерах, преданных своему ремеслу.
 
В рамках конкурса студенты и преподаватели ВШНИ могут предложить новое прочтение и новые формы для традиционной семикаракорской росписи, которая строится на сочетании растительных мотивов, в которых доминируют цветочные букеты с раскрытым цветком в центре композиции. Букет часто обрамляют различными декоративными элементами в виде, например, волнистых линий или арабесок. Это приводит к выписыванию растительного орнамента со спокойной и многоцветной палитрой, которая созвучна с природой Донского края.

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