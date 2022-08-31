Эксперты назвали «фантастикой» план Смольного по строительству 89 новых станций метро

Смольный обнародовал новый Генеральным план Санкт-Петербурга с учетом развития уличной дорожной сети и метрополитена. Политолог назвал проект Смольного «научной фантастикой».
В комментарии для Piter News 24 известный петербургский политолог Евгений Пашковский отметил, что в чрезмерно оптимистичном Генплане заложено целых 89 новых станций метро. Столько губернатор Александр Беглов обещал открыть к 2050 году. При этом с 2019 года в городе худо-бедно сумели запустить только несколько новых станций.
Ранее СМИ писали, что писали, что обещание Беглова не вызывает доверия. Раньше сроки сдачи новых станций регулярно срывались, а обещанная «Театральная» не может открыться уже два года.
«Те показатели, которые там заявлены, то есть строительство 89 станций метро в ближайшей перспективе – это, конечно, научная фантастика», — резюмировал Пашковский.
Похожим образом ситуация складывается и с общим развитием транспортной сети в Северной столице. По мнению Пашковского, здесь все упирается в банальную нехватку бюджетных средств.
В комментарии для Piter News 24 известный петербургский политолог Евгений Пашковский отметил, что в чрезмерно оптимистичном Генплане заложено целых 89 новых станций метро. Столько губернатор Александр Беглов обещал открыть к 2050 году. При этом с 2019 года в городе худо-бедно сумели запустить только несколько новых станций.
Ранее СМИ писали, что писали, что обещание Беглова не вызывает доверия. Раньше сроки сдачи новых станций регулярно срывались, а обещанная «Театральная» не может открыться уже два года.
«Те показатели, которые там заявлены, то есть строительство 89 станций метро в ближайшей перспективе – это, конечно, научная фантастика», — резюмировал Пашковский.
Похожим образом ситуация складывается и с общим развитием транспортной сети в Северной столице. По мнению Пашковского, здесь все упирается в банальную нехватку бюджетных средств.