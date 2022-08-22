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ВТБ открыл офис нового формата в Красносельском районе Санкт-Петербурга

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© Фото: ВТБ

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ВТБ продолжает развитие сети офисов нового формата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Очередное такое отделение банка открылось в микрорайоне «Балтийская жемчужина». Благодаря «умным» технологиям и зонированию эффективность новых офисов на 40% выше по сравнению с обычными отделениями.
 
Офисы нового формата ВТБ направлены на быстрое и комфортное обслуживание клиентов. Сотрудники могут предоставить квалифицированную консультацию по сложным банковским вопросам, а рутинные операции переведены в цифровой формат. До 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам можно осуществить самостоятельно через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными — через банкоматы.
 
В офисе реализовано безбумажное обслуживание − клиенты подтверждают операции и подписывают документы в мобильном приложении банка. Пространство организовано в расчете на комфортное и индивидуальное общение сотрудников и клиентов. Для консультации можно выбрать любую удобную локацию офиса.
 
«Наша стратегическая задача – сделать офисы банка центром финансовых знаний и современных услуг. Офисы нового формата вовлекают клиентов в использование цифровых технологий, но также сохраняют возможность живого общения со специалистами. Отделение в «Балтийской жемчужине» не только повысит удобство клиентов, проживающих в Красносельском районе, но и даст им возможность оценить принципиально новый уровень банковского сервиса», − отметил Александр Вялков, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
 
В отделении банка в «Балтийской жемчужине» можно воспользоваться всеми основными продуктами линейки ВТБ для частных клиентов: оформить кредит, открыть вклад или накопительный счет, заказать кредитную или дебетовую карту. В зоне 24/7 клиентам круглосуточно доступны два банкомата для совершения всех основных финансовых операций.
 
Новый офис принимает клиентов по адресу ул. Адмирала Трибуца, д. 7 по будним дням с 10:00 до 19:00.
 
Ранее в этом году ВТБ открыл офис обновленного формата на пл. Карла Фаберже, д. 8. В дальнейшем все новые офисы банка будут открываться в таком формате. Всего по стране в рамках масштабной модернизации сети ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца 2022 года. Обновления затронут отделения в 40 городах.

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