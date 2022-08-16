Перекрывают кислород. В Петербурге продолжается вырубка деревьев и кустарников

В Санкт-Петербурге появятся два государственных приюта для кошек и собак

В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 мая

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 850 человек с “ковидом”

Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”

Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублей

За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человек

С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах Петербурга

С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работы

С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%

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Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 году

В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатным

Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливе

Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осени

В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублей

В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух драк

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В Петербурге возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел на мигрантов

В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку

В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее

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В Санкт-Петербурге появятся два государственных приюта для кошек и собак

В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 мая

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 850 человек с “ковидом”

Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”

Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублей

За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человек

С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах Петербурга

С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работы

С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%

На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинства

Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 году

В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатным

Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливе

Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осени

В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублей

В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух драк

В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспорта

В Петербурге возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел на мигрантов

В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку

В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее

За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 208 человек

В Курортном районе в результате возгорания автобуса погиб один человек

«Единая Россия» не смогла набрать более 50% на выборах в Госдуму

Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиями

Кандидат Вишневский заявил, что будет судиться за результаты выборов в Госдуму и Заксобрание

В Красносельском районе водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествия

Петербурженка отсудила у больницы более 1 млн рублей за смерть матери от рака

Выход со станции метро «Театральная» на площадь строить не будут

На станциях «Балтийская» и «Василеостровская» могут открыть второй вестибюль

В Павловске в аварии с участием Porsche и KIA серьезно пострадала девушка

На сервисе для сообщений о фальсификации участия в выборе УК больше 100 обращений от петербуржцев

В Ленинградской области откроется первый приют для бездомных от «Ночлежки»

Число нарушений ПДД В Петербурге сократилось в два раза после появления комплексов фиксаций

Автобусы и троллейбусы теперь будут контролировать выезд на выделенные полосы

С начала года за курение в неположенных местах петербуржцев оштрафовали на 850 тысяч рублей

Стало известно, какие магазины будут работать во время локдауна в Петербурге

С 8 ноября в Петербурге вводят запрет на работу ресторанов и кинотеатров после 23:00

«Спутник Лайт» теперь для ревакцинации и для петербуржцев, переболевших COVID-19

Смертность от COVID-19 подскочила в Петербурге до максимума с 22 июля

Стало известно, кто заявил в полицию на полуголую блогершу у Исаакиевского собора

Почти половина петербуржцев ни разу не вакцинировались от коронавируса

341 петербуржец с коронавирусом и пневмонией попал в больницу за сутки

В Петербурге снова госпитализировали более 400 пациентов с коронавирусом за сутки

Взносы на капремонт в Петербурге не изменятся в 2022 году

С начала года зарплаты петербуржцев выросли на 5%

Более 40 общественных пространств преобразятся в Петербурге в 2022 году

Эксперт рассказал что изменится для россиян при курсе 150 за доллар

Более 1,5 тыс человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге на пять суток арестовали участников драки на Думской

В Петербурге провели первую в этом году репетицию Парада Победы

Старшеклассников петербургской гимназии вызвали в СК по делу о «ложном сообщении о терроризме»

Из Петербурга в Белгород отправили 20 тонн гуманитарной помощи для переселенцев из Донецкой и Луганской республик

В комитете по транспорту рассказали о новых автобусах, ценах и тарифах в рамках транспортной модели

Петербуржцам напомнили, что метро не будет работать в пасхальную ночь

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Как отмечают горожане, похвалы в адрес чиновников выглядят как издевка, учитывая негативные изменения в Санкт-Петербурге.

Взамен ликвидированных посадок в городе высаживают новые, однако они приживаются не всегда. Горожане регулярно сообщают на страницах профильных комитетов Смольного о недостатке полива и повреждениях саженцев во время покоса газонов. Причиной небрежности по отношению к молодым деревцам может быть желание «освоить» средства на озеленение. Также стоит учесть, что высаженным деревьям взамен вырубленных необходимо время, чтобы вырасти.

Более десятка тысяч деревьев и кустарников вырубят в Санкт-Петербурге ради продления Шуваловского проспекта. Вырубка проходит на фоне нехватки зеленых насаждений – как отмечают жители Петербурга, город постепенно превращается в «каменный мешок».

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