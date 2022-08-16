Перекрывают кислород. В Петербурге продолжается вырубка деревьев и кустарников

Более десятка тысяч деревьев и кустарников вырубят в Санкт-Петербурге ради продления Шуваловского проспекта. Вырубка проходит на фоне нехватки зеленых насаждений – как отмечают жители Петербурга, город постепенно превращается в «каменный мешок».
В Приморском районе ликвидируют свыше 10 тысяч деревьев и кустарников. Вырубка необходима для строительства продолжения Шуваловского проспекта на участке от Камышовой до Планерной. Порубочный билет получен дирекцией транспортного строительства 3-го августа. Документ подразумевает снос либо пересадку зеленых насаждений. В общей сложности речь идет о 10 635 деревьях и кустарниках.
Отметим, что в Санкт-Петербурге наблюдается нехватка зелени – с каждым годом в городе остается все меньше деревьев. Особенно плачевно ситуация с озеленением обстоит в центральных районах города, где зелень уступила место парковкам автомобилей. Деревья и кустарники выделяют кислород и задерживают вредные автомобильные выбросы, что крайне актуально для центра мегаполиса.
Взамен ликвидированных посадок в городе высаживают новые, однако они приживаются не всегда. Горожане регулярно сообщают на страницах профильных комитетов Смольного о недостатке полива и повреждениях саженцев во время покоса газонов. Причиной небрежности по отношению к молодым деревцам может быть желание «освоить» средства на озеленение. Также стоит учесть, что высаженным деревьям взамен вырубленных необходимо время, чтобы вырасти.
Ранее жители Санкт-Петербурга ответили чиновникам Смольного, высоко оценившим работу комитета по благоустройству города. Возмущенные петербуржцы «забросали» профильную страницу комитета фотографиями засохших деревьев, забетонированных патио, пожухлых клумб и других видов «непарадного» Петербурга.
Как отмечают горожане, похвалы в адрес чиновников выглядят как издевка, учитывая негативные изменения в Санкт-Петербурге.