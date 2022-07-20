Комтранс Петербурга обвинил в нехватке остановок застройщиков

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга ранее анонсировал появление в городе 100 новых остановок общественного транспорта до конца года. В ведомстве отметили, что еще 150 остановок планируют построить в следующем году.

По словам временно исполняющего обязанности главы Комтранса Валентина Енокаева, дефицит остановок наблюдается в новых городских районах, однако их возведением должны заниматься застройщики. Таким образом комитет переложил вину за недостаток социально-значимых объектов на других. Подобное уже было с нехваткой школ, детских садов и поликлиник, когда Смольный одобрял проектную документацию на возведение жилых комплексов без учета строительства социнфраструктуры.

Напомним, 15 июля начался третий и последний этап транспортной реформы в Петербурге, в результате которого с городских улиц полностью исчезли маршрутки. Неспособность своевременно заменить их новыми маршрутами общественного транспорта привела к массовым жалобам жителей Северной столицы.