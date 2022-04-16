Активисты Петербурга призвали Смольный поддержать действия ВС РФ на территории Украины

Серия пикетов прошла в разных частях Санкт-Петербурга. Активисты призывали чиновников Смольного и депутатов Заксобрания поддержать специальную операцию России на Украине.

СМИ многократно отмечали, что администрация Северной столицы не высказывается публично в поддержку специальной операции. Кроме того, чиновникам отправлялись обращения с требованием письменно выразить солидарность решениям руководства страны. Однако все старания активистов были проигнорированы.

Неравнодушные петербуржцы были вынуждены выйти на улицы города и посредством пикетов обращаться к Смольному с требованиями престать проявлять безразличие к действиям российских военнослужащих.

«Депутаты! Не будьте безразличны, поддержите военную операцию!» — написал активист на одном из плакатов.



Специальная операция России на Украине проходит с 24 февраля. Об этом сообщил президент РФ в рамках обращения к нации. Он подчеркнул, что ее цель — защита Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.