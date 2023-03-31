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Петербуржцам рассказали о нюансах витаминных комплексов

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Нередко человек нуждается в витаминах и полезных минералах для нормальной работы организма. Для улучшения самочувствия многие часто прибегают к употреблению специальных комплексов препаратов. Петербуржцам рассказали о их плюсах и минусах.

Витамины во многих случаях действительно могут оказаться полезными для поддержания организма. Однако есть и опасность от их приема в случае передозировки. Поэтому всегда стоит строго следовать инструкции при приеме таблеток. Об этом пишет “МК в Мурманске”.

Как отмечает диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина, в наши дни сложно найти качественный и при этом действенный препарат, который будет полностью ответствовать заявленному производителем. Также она подчеркнула, что мультивитаминные комплексы не отвечают требованиям. Поэтому имеет смысл отдать предпочтение уже проверенным препаратам.

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