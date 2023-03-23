Эксперт объяснил петербургским геймерам, стоит ли напрягаться с обходом блокировки ради новой Counter-Strike

Петербургские геймеры смогут опробовать обновленный легендарный шутер Counter-Strike. Эксперт рассказал, как обойти ограничения, чтобы сыграть в видеоигру.

Компания Valve выпускает игру Counter-Strike 2. Распространением новинки будет заниматься сервис Steam, который в наши дни имеет ограничения для российских игроков. Однако их научились обходить с помощью VPN. Об этом пишет тв360.

Сервис не работает в России, но воспользоваться скачать игры можно, если завести аккаунт в другой стране. Однако, по словам директора компьютерного клуба Flashback Сергея Кошкина, могут возникнуть проблемы при оформлении покупки, однако решить их не сложно. Разумеется, есть определенные риски, например игрока, могут заблокировать из-за за неправомерное пользование.

Однако эксперт считает, что выход новой Counter-Strike не является настолько невероятным релизом, ради которого стоит “попотеть”. Дело в том, что игра работает на том же движке, только слегка подлатанном.