"Пассажиравтотранс" закупит более ста новых автобусов за 3,39 млрд рублей

В Петербурге СПБ ГУП "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на приобретение более сотни новых автобусов. В общей сложности перевозчик готов потратить на новый транспорт 3,39 млрд рублей.

Согласно информации, опубликованной на портале Госзакупок, в первом контракте с максимальной стоимостью 2,6 млрд рублей речь идет о покупке 88 двухсекционных дизельных автобусов большого класса. Если исходить из начальной цены, то один автобус с вместимостью 155 человек будет стоить приблизительно 29,8 млн рублей.

До 31 октября текущего года перевозчик рассчитывает получить 54 автобуса, а остальные должны будут поступить не позднее января 2024 года.

В рамках второго аукциона "Пассажиравтотранс" выберет второго поставщика еще 26 автобусов с аналогичными параметрами и требованиями по вместимости. Поставить их должны в первые месяцы 2024 года, а стоимость не должна быть выше 774 млн рублей.