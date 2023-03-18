Не стало последнего главнокомандующего ВМФ СССР

Владимир Чернавин, последний главнокомандующий ВМФ СССР, скончался на 95-м году жизни.

Как передает тв360, о смерти военачальника сообщила его дочь. Мужчина ушел из жизни в субботу, 18 марта. Прощание с ним состоится в воинском мемориале в Мытищах.

Владимир Николаевич Чернавин родился в 1928-м году. Он окончил ленинградское Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, после чего поступил служить на флот. Свою карьеру он начал в качестве командира боевой части вооружения на дизель-электрической подводной лодке С-102 в 1951 году. Потом, через два года, стал помощником командира корабля, а затем занял должность старшего помощника командира подводной лодки С-155.

В 1977 году стал главнокомандующим Северным Флотом, через год он получил звание адмирала.