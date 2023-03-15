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В Петербурге за сутки весенняя погода растопила две трети снега

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В Петербург нагрянула весенняя погода, а вместе с ней и активное таяние снежных сугробов. Из-за потепления в городе уже успели растаять две трети выпавшего снега.

После резко наступившего плюса 14 марта, в Северной столице начал таять снег. Так, в городе за сутки уже растаяли две трети от выпавшего за зиму снега. Высота снежного покрова сократилась на 18 сантиметров. По состоянию на утро 15 марта она составляла девять сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Напомним, что из-за потеплений и таяния сугробов городские коммунальщики перешли в усиленный режим работы.

Также стоит отметить, что в Великом Новгороде также началось таяние снега. Как пишет "МК Новгород", в регионе уже обсуждают возможные масштабы распутицы и о том, как защитить населенные пункты от внешних вод.

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