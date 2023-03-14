В Петербурге коммунальщики перешли на усиленный режим из активного таяния снега

Из-за нагрянувшего потепления в Петербурге началось активное таяние снега, что остался на утицах и дорогах после обильных снегопадов. В связи с этим коммунальные службы перешли в усиленный режим работы.

В Смольном рассказали, что 14 марта, во вторник, в городе на Неве коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за интенсивного таяния снега. Резко наступившее тепло создает риск локальных скоплений талой воды в связи с чем будет также проверена работа ливневой канализации на дорогах и внутриквартальных территориях. Об этом пишет Neva.Today.

Также комитетом по энергетике и специалистами подведомственных организаций к приему талой воды были подготовлены городские сети водоотведения.

Напомним, что 14 марта стал самым теплым днем в году с тнемпературой воздуха +5,9 градусов.