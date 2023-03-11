Петербуржцам рассказали, как подготовить к весне автомобиль

Перед сменой сезона автовладельцам следует подготовить свой транспорт к весне. Автоэксперт дал петербуржцам советы о том, как это лучше сделать.

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков посоветовал в первую очередь перед наступлением сухой и теплой погоды хорошо обмыть кузов, а также днище для того, чтобы не было дополнительных очагов коррозии. После мойки рекомендуется внимательно осмотреть кузов и проверить его состояние. Об этом пишет “МК в Питере”.

Также автоэкспорт советует устроить тщательную чистку салона, отчистить и просушить коврики и пол, дабы избежать скопление грязи и влаги.

Также Кадаков посоветовал менять масло только где-то в апреле или мае. Шины также нужно заменить, однако, по словам эксперта, с этим вопросом лучше не торопиться. Дело в изменчивой погоде, которая особенна характерна для первой половины весны.

Также Кадаков посоветовал заменить топливный фильтр, так как в баке зимой часто скапливается влага. А для более эффективного решения этого вопроса лучше слить все топливо и промыть бак.