Финский железнодорожный оператор VR Group ликвидировал в России две "дочки"

Финский железнодорожный оператор VR Group, отвечавший за поезд “Алегро”, что соединял Хельсинки и Петербург, ликвидировал две дочерние компании в России.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, финский железнодорожный оператор VR Group избавился от двух “дочек” на территории РФ. В прошлом году оператор прекратил все грузовые железнодорожные перевозки с России, что составляло порядка трети объема железнодорожных перевозок VR Transpoint, компании входящей в структуру VR Group.

В России VR Transpoint занимался логистикой через местную компанию Finnlog, которая принадлежала VR Group. Finnlog сдавала финнам в аренду грузовые вагоны. Деятельность этой компании была приостановлена, а сама компания ликвидирована.

Кроме этого, VR Group упразднила Freight One Scandinavia (FOS), которая предоставляла услуги вагонных перевозок.