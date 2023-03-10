Автоюрист высказал мнение об идеи помечать машины злостных нарушителей

Автоэксперт высказал свою мнение об идеи помечать номера злостных нарушителей. Так, например в 1930-х годах помечали номера нарушителей в США.

В беседе с “МК в Питере” руководитель отдела расследований журнала «За рулем» и автоюрист Сергея Смирнов сказал, что в таких мерах нет смысла в наше время. Это не актуально, так как, по словам эксперта, в России остаточно жесткое наказание в части повторяющихся дорожных нарушении.

Также стоит учесть, что за руль помеченного авто может сеть другой человек, не имеющий отношение к нарушениям. В свою очередь сотрудники ГИБДД могут узнать всю необходимую информацию по регистрационному номеру.