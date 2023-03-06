В Петербурге за три года 81 медработник умер заразившись COVID-19 на работе

За три года пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге от вируса скончался 81 медицинский работник, который заразился на работе.

По словам главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, что за три года среди медработников Петербурга, 81 человек умер от последствий COVID-19, заразившись им на рабочем месте. Было также отмечено, что число медиков, которые умерли, заразившись в том числе не на рабочем месте, несколько больше.В целом летальность за весь период пандемии равнялась 1,97%.

Также “МК в Калининграде” сообщил, что за минувшую неделю в Калининградской области на 11,5% выросло количество зарегистрированных заболевших COVID-19. Всего с начала года коронавирус диагностировали у 7 878 пациентов. За неделю в регионе зафиксировали 1 186 случаев заражения.