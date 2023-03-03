В Петербурге увеличился спрос на инженеров

В на рынке труда в Петербурге большим спросом пользуются инженеры. Особенно они востребованы в строительной отрасли.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, по информации сервиса hh.ru, за февраль текущего года компании Северной столицы разместили на 65% больше вакансий для инженеров, чем год назад. Также с дефицитом кадров выросли и зарплаты инженеров.

Больше всего требуются инженеры строительной отрасли. Также востребованными являются вакансии системного инженера, ПНР, инженера по качеству, по охране труда, а также по технике безопасности.

На втором месте оказались инженеры из сферы IT. И на третьем месте расположились компании из сферы приборостроения и производства бытовой техники и электроники.