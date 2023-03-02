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Приемные дети участников СВО могут оформить бесплатный проезд в транспорте Петербурга

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© Фото: Baltphoto

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Правительство Северной столицы расширило меры поддержки для семей участников специальной военной операции (СВО). Так, теперь не только родные дети участников СВО имеют право на бесплатный проезд в метро и наземном общественном транспорте и пригородных электричках, но и усыновленные. О том, как оформить льготу рассказали в Комитете по транспорту Петербурга.

Получатели могут быть дети в возрасте до 18 лет, учащиеся очной формы городских учреждений общего и среднего профессионального образования, зачисленные в городские учреждения общего и среднего профессионального образования для прохождения промежуточной и государственной итоговой ситуации, а также студенты, ординаторы, аспиранты, адъюнкты, ассистенты-стажеры, обучающиеся по очной форме в вузах города на Неве.

Получить бесплатный проезд, который будет действовать до конца текущего года, можно в офисах ГКУ «Организатор перевозок».

Основанием для получения данной льготы является участие одного или же обоих родителей в СВО.

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