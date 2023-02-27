За 2022 год на 48 авиадебоширов завели уголовные дела

За прошедший, 2022-й, год 48 дебоширов были привлечены к уголовной ответственности за неподобающие поведение на борту самолета.

Как передает тв360, начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин отметил, в сравнении с 2021 годом число авиадебоширов по России убавилось. Так, к уголовной ответственности за деструктивное поведение было привлечено 48 человек, а к административной — 1801 человек.

Также стало меньше дебоширов, снятых с самолета за нарушение общественного порядка. Основное число хулиганов на воздушных рейсах приходится на Москву, Петербург и Мурманск. В регионах же бывают чаще единичные случаи.

Мужчины дебоширят чаще, чем женщины. Представители мужского пола устраивают беспорядок в воздухе в 67% случаях.