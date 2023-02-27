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Аналог бигмака от «Вкусно — и точка» не впечатлил петербуржцев

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» появился аналог бигмака, который получил название «Биг Хит». Однако появление “наследника” популярного бургера не вызвал особого ажиотажа.

Как передает “МК в Питере”, в заведении сети на Каменноостровском проспекте, 39, где когда-то открылся первый в Петербурге McDonald’s, можно наблюдать много рекламных постеров с анонсом новинки. Отведать «Биг Хит» можно за 165 рублей.

Рецептуру новых бургеров в компании разрабатывали с осени прошлого года, а ждали аналог бигмака, как утверждали в пресс-службе сети, с первого дня открытия «Вкусно — и точка». Однако особого ажиотажа и большого количества желающих продегустировать новое блюдо — пока не наблюдается.

Напомним, что «Вкусно — и точка» открылась в 2022 году на месте ушедшей сети McDonald’s.

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